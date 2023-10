Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka śmiało podąża w ślady swojej uwielbianej przez widzów mamy, przedwcześnie zmarłej aktorki Anny Przybylskiej. Oliwia Bieniuk studiuje w warszawskiej Szkole Filmowej, gra w serialu "Gliniarze", wystąpiła też w "Tańcu z gwiazdami".

Oliwia Bieniuk pokazała rodzinie swojego chłopaka

21-letnia Oliwka mimo wielu zajęć zawodowych znajduje też czas na życie prywatne. Swojego nowego chłopaka poznała na wakacjach, które spędzała na Półwyspie Helskim, a połączyła ich podobno m.in. wspólna pasja do sportów wodnych.

Na wakacyjnych zdjęciach, które Oliwia Bieniuk opublikowała na swoim profilu na Instagramie, widać jedynie ciemną sylwetkę tajemniczego mężczyzny. Jak się jednak okazuje, Oliwia pokazała go już swojej rodzinie. O wszystkim opowiedziała w wywiadzie dla portalu ShowNews.pl jej babcia, Krystyna Przybylska. Mama Ani Przybylskiej partnera wnuczki zobaczyła jednak wyłącznie na zdjęciu.

- Mówię do niej: "Oliwia, słyszałam, że masz jakąś sympatię, no, ale babcia nic nie wie?". Odpowiedziała mi: "Oj babciu, bo nie było okazji". Widziałam go na zdjęciu. Przystojny chłopak – przyznaje w rozmowie Krystyna Przybylska. - Powiedziałam do niej: "Ale tak po zdjęciu? Babcia musi go zobaczyć osobiście".

Krystyna Przybylska wspiera wnuczkę

Nie od dziś wiadomo, że Oliwia zawsze może liczyć na swoją babcię. Krystyna Przybylska kibicowała wnuczce na widowni, kiedy ta występowała w "Tańcu z gwiazdami". Wspiera Oliwię na każdym kroku, również w rozwoju kariery artystycznej.

- Oliwia jest daleko od domu i jest tam sama, bez rodziny. Tak jak ona o nim pisze, jej chłopak jest dla niej podporą. Trzymam kciuki, żeby jej się to ułożyło. Wspieram ją tak, jak wspierałam Anię.Wspieram ją w postanowieniach i realizacji marzeń. Wybrała aktorstwo, ale widzę, że jej to służy. To jest ważne, bo gdyby szła tam na siłę, bo ktoś jej kazał, byłoby to nieciekawie — tłumaczy w rozmowie z ShowNews.pl Krystyna Przybylska, która zdradziła też, że partnera Oliwii na żywo, nie tylko na zdjęciu widziała już jej tata, były piłkarz Jarosław Bieniuk.