Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk byli bardzo dobraną parą. Owocem ich związku była trójka dzieci.

Reklama

Poznali się na imprezie sylwestrowej w 2000 roku i jak donoszą znajomi od razu między nimi zaiskrzyło. Anna w połowie 2001 roku zakończyła swój poprzedni związek i rozwiodła się z tenisistą Dominikiem Zygą.

Szybka decyzja o ślubie mogła wynikać z tego, że bałam się, że już nigdy nie znajdę faceta. W moim pierwszym poważnym związku dostałam po głowie, więc na siłę szukałam prawdziwej miłości. Ale za wcześnie był ten ślub. Byliśmy oboje za młodzi i za dużo nam się wydawało - opowiadała w wywiadzie dla magazynu "Pani".

Reklama

Okazało się, że jej partnerem na całe życie jest Jarosław Bieniuk. Aktorka, choć świetnie się z nim dogadywała, nie zdecydowała się na drugi ślub.

Dlaczego Anna Przybylska nie wzięła ślubu z Jarosławem Bieniukiem?

Mamy trójkę dzieci, to jak trzy obrączki, wiąże na stałe bardziej niż cokolwiek - tłumaczyła Anna, pytana o powody takiej decyzji.

W rozmowie z "Vivą!" jej siostra, czyli Agnieszka Kubera powiedziała, z czego wynikała taka decyzja aktorki.

Zawsze wiedziałam, że Jarek to ogromna miłość Ani. I czasami jak się zastanawialiśmy, dlaczego nie biorą ślubu. Ania mówiła: "Ja jednego męża już miałam, wiem, jak to smakuje, a my świetnie funkcjonujemy w wolnym związku". Mówiła też, że może kiedyś, gdy już przestanie grać, to się pobiorą - mówiła Kubera.

Byliśmy ze sobą 13 lat, więc mieliśmy mnóstwo przeżyć, mnóstwo wspomnień zostało. I to chcę pamiętać. (...) Często zadaję sobie pytanie, czy bylibyśmy razem do końca, do starości. Wierzę, że tak - tak z kolei o związku z Anną w dokumencie o niej mówił Jarosław Bieniuk.