Informację o śmierci Cezarego Olszewskiego przekazał portal eostroleka.pl. Znalezienie w hotelu zwłok 42 latka potwierdza też policja, która bada okoliczności śmierci tancerza.

Cezary Olszewski nie żyje

Ciało tancerza, który w parze z aktorką Magdaleną Walach wygrał 7. edycję programu "Taniec z Gwiazdami", znaleziono w hotelu, podał portal eostroleka.pl.

- W jednym z ostrołęckich hoteli ujawniono zwłoki 42-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia – przekazał portalowi eostroleka.pl kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Cezary Olszewski był utalentowanym tancerzem związanym z grupą taneczną Volt, finalistą tanecznych Mistrzostw Polski. Już jako 16-latek zdobył najwyższą, międzynarodową klasę "S” w stylu standardowym i latynoamerykańskim.

Olszewski był także trenerem tańca w programie "Taniec z Gwiazdami". W programie tańczył z Anną Popek, Anną Nowak, Grażyną Wolszczak i Dorotą Zawadzką. W parze z Magdaleną Walach wygrał 7 edycję programu.

Gwiazdy wzruszająco żegnają i wspominają swojego przyjaciela z parkietu.

Anna Wendzikowska: Jestem w szoku

Anna Wendzikowska była przyjaciółką Cezarego, wspólnie występowali w jednym z turniejów tanecznych. Dziennikarka pożegnała przyjaciela w mediach społecznościowych.

"Czarek… jestem w szoku… Był moim partnerem w turnieju tańca Pro-Am 11 lat temu… Fantastycznie się razem bawiliśmy... Ćwiczyliśmy intensywnie przez kilka miesięcy, codziennie po kilka godzin... I choć potem nasze drogi w naturalny sposób się rozjechały wtedy (w trudnym momencie życia dla nas obojga), byliśmy sobie bardzo bliscy…" – wyznała Wendzikowska na swoim profilu na Instagramie.

"Był szczerym, serdecznym, dobrym facetem…" – wspomniała Anna Wendzikowska, dodając, że trudno jej ogarnąć to, że Czarka już nie ma, że trudno jej ogarnąć śmierć.

Anna Popek wspomina, co przekazał jej Cezary Olszewski

Wspomnieniem o zmarłym tancerzu podzieliła się także Anna Popek, która występowała z Cezarym Olszewskim w 8. edycji "Tańca z gwiazdami".

- Jestem wstrząśnięta tą informacją - przyznała Anna Popek w rozmowie z serwisem Złota Scena. - Cezary był bardzo koleżeński, odpowiedzialny. Nigdy nie spóźniał się na nasze treningi. Wykorzystywaliśmy ten czas na ciężką pracę – dodała.

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" wspomniała w rozmowie scenkę, do jakiej doszło podczas próby do programu "Taniec z gwiazdami".

- Pamiętam, jak podczas jednego z treningów tańczyłam przed lustrem rumbę. Okazało się, że Czarek patrzył na mnie. Potem podszedł i powiedział: "Super ci wyszło. Jak tak zatańczysz na żywo w programie, to wygramy!". Nawet się wtedy zawstydziłam. To był silny mężczyzna, któremu mogłam zaufać w tańcu— dodała Anna Popek, przesyłając kondolencje rodzinie młodego człowieka.

Dorota Zawadzka: Tańcz chłopaku wysoko

Dorota Zawadzka występowała z Cezarym Olszewskim w 12. sezonie "Tańca z Gwiazdami". "Superniania", która w parze z Olszewskim uplasowała się wówczas na 7. Miejscu, opublikowała na swoim profilu na Facebooku serię wspólnych zdjęć z programu.

Dodała do nich krótki komentarz.

"Bardzo mi smutno... Tańcz chłopaku wysoko..." - napisała wzruszająco Dorota Zawadzka.

Pod wpisem zaroiło się już od komentarzy, w których przeważają kondolencje składane najbliższej rodzinie zmarłego Cezarego Olszewskiego.

Agustin Egurrola: Cezary kochał taniec i uczyć ludzi

Z Cezarym Olszewskim przez wiele lat współpracował także inny niezwykle popularny tancerz. Agustin Egurrola, który znał się z Cezarym także prywatnie, przyznał w rozmowie z serwisem Plotek, że jest załamany wiadomością o śmierci tancerza.

- Jestem w szoku. Cezary był niezwykle pozytywnym, ambitnym, fajnym i utalentowanym chłopakiem. Kochał taniec i uczyć ludzi. […] Pracowałem z nim wiele, wiele lat. Był też instruktorem w Egurrola Dance Studio. Nie mogę się teraz pozbierać i się z tym pogodzić. Nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło. Był bardzo młody, bo dopiero miał 42 lata — powiedział Plotkowi.

Agustin Egurrola podkreślił w rozmowie, że Cezary Olszewski, który porzucił karierę taneczną, by prowadzić wraz z żoną biznes, do końca bardzo tęsknił za tańcem.

- Wiem, że sobie poukładał życie i był szczęśliwy. Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, zapraszał mnie do siebie, bo chciał mi bardzo pokazać swój nowy świat. Cały czas go ciągnęło do nauki tańca, bo wycofał się ze świata tanecznego. A ten taniec był zawsze bardzo ważny w jego życiu […] Mówił mi podczas naszej ostatniej rozmowy, że tęskni za tańcem i lekcjami — wspominał Agustin Egurrola, dodając, że czuje "ogromny żal, że się już nie uda" zrealizować żadnego wspólnego projektu, w którym Cezary Olszewski mógłby jeszcze raz pokazać widzom swój talent.