27 października 2023 roku odbyła się premiera utworu "POLSKIE CHŁOPAKY". Artystka obwieściła to na Instagramie. Singiel jest zapowiedzią jej trzeciego albumu "Erotik Era". Większość fanów jest zachwycona nowym dziełem Mery Spolsky i piszą to pod jej postem.

Fani Mery Spolsky są na tak

Muzyka świetna, ty świetna, polskie chłopaky świetne..(...) Polskie dzieło sztuki (...)Kocham tę piosenkę (...) Będzie dzisiaj lecieć w zapętleniu i na pewno nie tylko dzisiaj. (...) Totalny sztos, jak zwykle pozamiatałaś! – napisali fani.

O czym i o kim śpiewa Mery Spolsky? W utworzy słyszymy m.in.: Na Prokopa możе raz była ochota; Karaś Kuba chodziłby tylko po klubach; Maleńczuka kręci tylko młoda sztuka.

Mery Spolsky o tym, jak to jest, gdy dziewczyna spotyka się z kilkoma chłopakami

Wokalistka była gościnią podcastu "Posłuchaj tego". Powiedziała tam m.in.: Piosenka "Polskie Chłopaki" jest o tym, że jak dziewczyna ma ochotę się spotykać z dziesięcioma chłopcami na raz – oczywiście, jeżeli też będzie to wszystko na otwartych kartach – to ma do tego pełne prawo. A wydaje mi się, że są nadal takie stereotypy, że jak facet się spotyka z wieloma dziewczynami, to jest gość i trzeba mu tego pozazdrościć, natomiast jeżeli hipotetycznie zrobiłabym to ja, to mogłabym zostać nazwaną puszczalską.

Mery Spolsky, czyli 29-letnia Maria Ewa Żak, ma na swoim kącie wiele przebojów, m.in. takie piosenki jak "Bigotka" czy "Miło Było Pana Poznać".