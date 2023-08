Mery Spolsky ma bardzo zajęte wakacje. W Sopocie poprowadziła jeden z festiwalowych koncertów i występowała jako piosenkarka a wcześniej pojawiła się m.in. na Męskim Graniu 2023 w Warszawie. Wystąpiła u boku Rubensa w jego projekcie "Polska Muzyka 1983".

- Jak Rubens dał mi zaproszenie żebym była jego gościem w projekcie, to pomyślałam, że to będzie totalny rozp*****l. Rubens to muzyka gitarowa a ja bardzo kocham muzykę gitarową i rockowy styl. Męskie granie ma to do siebie, że ludzie mają powera. Bardzo się cieszę, że mogłam tu wystąpić - powiedziała piosenkarka.

Mery Spolsky o śpiewaniu coverów: Zawsze muszę coś dodać od siebie

Jak dobrane zostały utwory, które wykonała Mery Spolsky?

- To było tak, że Rubens ułożył set listę i zapytał, czy m.in. "Śmierć w dyskotece" mi pasuje i ja powiedziałam, że to jest twój projekt a ja chętnie w to wejdę, a że i "Śmierć" i "Luz blues" mają piękne teksty ,to ja w to wchodzę - wyznała.

Przyznała, że nad coverami pracuje tak, że "nie podchodzę do nich jak do karaoke".

- Nie tak, że leci identycznie zagrany aranż a ja odśpiewuję to, co śpiewa pierwotny wykonawca. Zawsze muszę coś dodać od siebie - mówi.

Mery Spolsky o piosence "Suka": To jest mój manifest, który otwiera całą nową erę trzeciej płyty

Najnowsza piosenka Mery Spolsky nosi tytuł "Suka".

- To jest mój manifest, który otwiera całą nową erę trzeciej płyty. To jest o tym, że niedługo kończę 30 lat i przed tą 30. mam pewne refleksje. Czy jestem w dobrym miejscu, czy wszystko poszło tak w moim życiu - mówi o nowym utworze.

Jak Ralph Kaminski przerwał wywiad z Mery Spolsky?

W pewnym momencie wywiadu pojawił się Ralph Kamiński, który także występował na Męski Graniu w Warszawie. Podszedł do artystki i czule ją wycałował.

Zawsze chciałem przerwać wywiad - wyznał.

O mój Boże - odpowiedziała rozbawiona sytuacją Mery Spolsky.

Ach diva is always a diva (Diwa jest zawsze diwą - przyp. red.) - dodała piosenkarka do kamery.

Jak dokładnie wyglądał ten moment, kiedy Ralph Kaminski przerwał rozmowę z Mery Spolsky? Zobaczcie nasze WIDEO.