Katie Melua jest zachwycona filmem. Dziękuję Hugh i Lucowi za zaproszenie mnie do udziału w tym oszałamiającym filmie i piosence. Powstał z 40 tys. klatek utworzonych z obrazów olejnych. Myślę, że jeszcze żaden film nie był dla mnie takim głębokim przeżyciem – napisała Katie Melua na Instagramie. Powstała już piosenka „End of Summer" (Koniec lata).

Oryginalną muzykę do "Chłopów" skomponował L.U.C. (Łukasz Rostkowski), który specjalnie do filmu założył słowiański kolektyw muzyków folkowych. Grali na historycznych instrumentach ludowych, a do współpracy zaproszono ponad 100 artystów z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Muzyka z "Chłopów" podbija sieć

Singiel z teledyskiem wesela Jagny i Boryny już trafił do sieci. "Jesień – Tańcuj" jest teraz przebojem. Grają tam Kayah, Laboratorium Pieśni i Dagadana oraz kapela Tęgie Chłopy, a wszystko to w ramach międzynarodowej orkiestry Rebel Babel Film Orchestra pod batutą L.U.C.-a. Tekst utworu został stworzony na podstawie setek słów i cytatów z powieści Władysława Reymonta.

W filmie zagrała plejada polskich gwiazd. W rolę olśniewającej Jagny wcieli się Kamila Urzędowska, a partnerowali jej m.in. Mirosław Baka (Boryna), Sonia Mietielica (Hanka), Ewa Kasprzyk (Dominikowa) i Andrzej Konopka (Wójt). Film wyreżyserowali DK Welchman oraz Hugh Welchman.