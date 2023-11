Dorota Kobiela-Welchman wyreżyserowała takie filmowe przeboje jak nominowany do Oscara "Twój Vincent" i bijących teraz rekordy popularności "Chłopów". Przygotowana w technice malarskiej ekranowa wersja powieści Władysława Reymonta jest polskim kandydatem do Oscara. W "Chłopach" zagrali m.in. Kamila Urzędowska, Mirosław Baka, Sonia Mietielica, Małgorzata Kożuchowska, Julia Wieniawa i Ewa Kasprzyk. Reżyserka miała mnóstwo obowiązków związanych z promocją filmu. Musiała jednak teraz zadbać o zdrowie.

DK Welchman przeszła dwie operacje

Po dwóch operacjach i dziewięciu dniach w szpitalu jestem przeszczęśliwa, że nareszcie jestem w domu z Hugh i resztą rodziny. Bardzo dziękuję panu chirurgowi, który mnie operował i wszystkim, którzy mnie odwiedzili i wspierali, wysyłali życzenia! Ogromnie wam dziękuję – napisała Dorota Kobiela-Welchman w mediach społecznościowych.

Aktorzy życzą reżyserce "Chłopów" powrotu do zdrowia

Pod postem reżyserki "Chłopów" od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Autorami niektórych z nich byli między innymi — L.U.C., czyli autor muzyki do adaptacji filmowej dzieła Reymonta. Komentarz napisała także Małgorzata Kożuchowska, która zagrała w "Chłopach" — Organiścinę.

Dorota!!! Trzymaj się dzielnie i wracaj szybko do pełnej formy!!! Z całego serca wysyłam duuużo pozytywnej energiii – tak brzmi wpis Małgorzaty Kożuchowskiej. L.U.C. z kolei napisał: Stay strong! @chlopifilm to byl nadludzki wysilek. Odpoczywaj Dikuś!

DK Welchman i Hugh Welchman to artystyczny tandem

Dorota Kobiela-Welchman i jej mąż Hugh Welchman tworzą artystyczny tandem. W 2008 r. film animowany pt. "Piotruś i wilk" dostał Oscara. Producentem obrazu był Hugh Welchman. Potem Brytyjczyk zajął się przygotowaniami do kolejnej animacji pt. "Zaczarowany fortepian Chopina". Przy pracy nad tym filmem poznał Dorotę Kobielę. Ona zaprosiła go do realizacji filmu o Vincencie van Goghu.

Najpierw zakochałem się w Dorocie, dopiero potem w Vincencie van Goghu. W jej projekt zaangażowałem się na serio już po tym, jak się zaręczyliśmy – opowiadał w 2018 roku Hugh Welchman w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Jak narodził się pomysł nakręcenia malowanych "Chłopów"?

Dorota Kobiela Dorota Kobiela wpadła na pomysł nakręcenia adaptacji arcydzieła Władysława Reymonta, gdy podczas malowania obrazów słuchała audiobooka chłopskiej sagi nagrodzonej literackim Noblem. Opowiadała o tym m.in. na konferencji prasowej podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Angielskojęzyczną wersję "Chłopów" podsunęła mężowi. Hugh Welchman zachwycił się dziełem Reymonta. I tak studio BreakThru Films, którego założycielem jest Welchman, zajęło się produkcją filmu.