1 sierpnia Natalia Siwiec skończy 40 lat. Właśnie z tej okazji modelka zafundowała sobie zmianę w wyglądzie - nową fryzurę. Efekt wizyty w znanym salonie fryzjerskim na warszawskim Wilanowie celebrytka pokazała na Instagramie.

Na zdjęciu, które opublikowała, widać, że ma grzywkę! Długość włosów i kolor nie zmieniły się, ale zmiana jest naprawdę duża. "Tak mnie wzięło przed urodzinami na grzywkę", poinformowała Natalia Siwiec z opisie fotografii. Fanom bardzo się spodobała ta metamorfoza. Choć trudno w to uwierzyć, pod zdjęciem nie ma żadnych negatywnych komentarzy - to najlepszy dowód na to, że to udana zmiana!

Wy też tak uważacie?