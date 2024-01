Natalia Siwiec razem ze swoją córką i Mariusze Raduszewskim mieszkają obecnie w Tulum w Meksyku. W jednym z ostatnich wywiadów, jakiego udzieliła celebrytka, opowiedziała m.in. o tym, czym zauroczyło ją nowe miejsce na Ziemi.

Jestem Polką, urodziłam się tutaj i wychowałam. Przeżyłam swoje pierwsze miłości, więc jakaś część mojego serca jest tutaj. Jak jestem w Meksyku, to tęsknię za Polską. No i oczywiście bardzo tęsknimy za rodziną i za przyjaciółmi – powiedziała w rozmowie z redakcją cozatydzień.pl.

Za czym Natalia Siwiec tęskni, gdy jest w Polsce?

Natalia wyznała też, że gdy jest w Polsce tęskni za słońcem i plażą.

Jak jestem w Polsce, to oczywiście tęsknię za słońcem i za tą przepiękną plażą i za takim luzem, za ludźmi, którzy tam są. Wszystko jest takie idealne, piękne, spokojne, luźne, prawdziwe- stwierdziła Siwiec.

Co skrytykowała w Polakach Natalia Siwiec?

W rozmowie Natalia zarzuciła swoim rodakom brak luzu.

Ogólnie Polakom na pewno brakuje tego luzu, natomiast gdybym nie jeździła na te wszystkie świadomościowe festiwale, to odpowiedziałabym ci pewnie, że my nie idziemy w dobrą stronę. Natomiast na tych wszystkich świadomościowych festiwalach okazuje się, że jest tak dużo ludzi, Polaków, którzy są bardzo świadomymi ludźmi, cudownymi ludźmi, którzy po prostu błyszczą, świecą, że mogę powiedzieć dzisiaj spokojnie, że my idziemy w dobrą stronę – powiedziała.