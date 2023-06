Małgosia i Radek Majdanowie to gwiazdy, które mogą liczyć na najlepsze kontrakty reklamowe. Marki i firmy zabiegają o ich względy wszystkimi możliwymi sposobami. Nic dziwnego - rzesze fanów obserwujących ich w mediach społecznościowych to łakomy kąsek dla każdego, kto chce coś sprzedać. Para właśnie pochwaliła się nową współpracą, ale tym razem ich działanie nie do końca przypadło do gustu internautom…

Patrząc na zawartość Instagramowego profilu Małgosi Rozenek-Majdan, nietrudno zauważyć że to medium służy jej nie tylko do utrzymywania stałego kontaktu z fanami, ale także do promowania najróżniejszych produktów. Gwiazda TVN pokazuje tam zarówno produkty własnych marek - odzieżowej, cateringowej - jak i tych, z którymi zawiera kontakty reklamowe. Reklama W mediach wielokrotnie pojawiły się informacje o tym, że prezenterka jest jedną ze znanych w Polsce osób o największym potencjale reklamowym. Może liczyć na ogromne gaże za udział w projektach promocyjnych. Trzeba przyznać, że byłoby dziwne, gdyby z tego nie korzystała. Na jej profilu naprawdę często goszczą treści reklamowe. Dosłownie chwilę temu celebrytka zakończyła relację z wyprawy do Skandynawii, po której podróżowała z rodziną luksusowym kamperem - oczywiście marki, która zapłaciła za pokazanie jej pojazdów - a już dziś Małgosia ogłosiła rozpoczęcie kolejnej współpracy w zakresie promocji - tym razem rowerów elektrycznych. Reklama Niestety, zdjęcia zamieszczone w poście informującym o tych działaniach nie spodobały się internautom. Przede wszystkim zwrócono uwagę na to, że Małgorzata i Radosław nie mają kasków na głowach. "Kask, kask i jeszcze raz kask. Nawet jeśli to tylko sesja zdjęciowa, to proszę promować BEZPIECZNĄ jazdę na rowerze - nawet elektrycznym", napisała jedna z użytkowniczek. Ktoś inny dodał z kolei, że trochę to dziwne, aby posty dokumentujące trening na siłowni przeplatać tymi reklamującymi rower elektryczny. Reklama Komuś nie spodobało się też, że część tekstu w poście jest zapisana po angielsku: "Nie zapominajmy że jesteśmy Polakami i zacznijmy wreszcie pisać po polsku". Czy Was Małgorzata i Radosław zachęcają do kupna przedmiotów, które promują? Marta Jarosz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję