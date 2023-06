- Jestem romantykiem i lubię robić mojemu partnerowi niespodzianki. Jeśli mamy chwilę wolnego czasu, to właśnie robimy sobie takie weekendowe wypady – mówi agencji Newseria Lifestyle Qczaj.

Jak zauważa, w Polsce jest wiele atrakcyjnych hoteli z bogatą ofertą dostosowaną do zróżnicowanych potrzeb gości. On sam też ma już swoje sprawdzone i ulubione miejscówki, w których może spędzić przyjemne chwile ze swoim partnerem.

– Właśnie niedawno byliśmy pod Warszawą, zresztą w jednym z hoteli, który zdobył nagrodę w plebiscycie na najbardziej romantyczny hotel w Polsce organizowanym przez Romance TV. Wyjechaliśmy na chwilę z tego betonowego centrum miasta obcować z naturą i to były cudowne dwa dni, kiedy odetchnęliśmy, kiedy pobyliśmy sobie razem, zjedliśmy coś dobrego – mówi.

Trener przyznaje, że wybierając miejsce na wypoczynek, zwraca uwagę na wiele aspektów, m.in. atrakcyjną lokalizację, komfortowe warunki do wypoczynku i dobrą kuchnię. Najważniejsze jest jednak dla niego zaplecze treningowe.

– Pierwsze, co sprawdzam, to czy ma infrastrukturę pod zrobienie treningu, bo dla mnie spędzanie czasu w hotelu rozpoczyna się od porannego treningu. Ważne jest po prostu, bym mógł zrobić sobie trening, gdzieś sobie pobiegać. Kolejnym aspektem jest jedzenie. Jeśli hotel ma dobrą restaurację, to ja w tym miejscu mogę zamieszkać – deklaruje.

Dla Qczaja ważne jest też to, w jaki sposób obsługa radzi sobie z rozwiązywaniem problemów, które nierzadko się zdarzają.

– Patrzę na to, czy pokoje są czyste i jak obsługa rozwiązuje ewentualne problemy. Czasami zdarzyło mi się być w jakimś miejscu, gdzie kompletnie ktoś nie był pozytywnie nastawiony do osoby tam przebywającej. A jeśli ktoś uśmiechnie się do mnie od samej recepcji, od drzwi, to ten uśmiech już załatwia wszystko – mówi trener.

Qczaj dużo podróżuje i odwiedza różne miejsca w Polsce i za granicą. Są to zarówno wyjazdy służbowe, jak i zupełnie prywatne.

– Ostatnio takim romantycznym wypadem był taki, kiedy zabrałem mojego partnera do Los Angeles, bo marzył o tym, żeby tam tańczyć w szkole tańca, i właśnie na jego urodziny zorganizowałem taki wyjazd – dodaje.