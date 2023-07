Qczaj docenia to, że dzięki różnym kanałom tematycznym i platformom streamingowym filmy i seriale są teraz dostępne w każdym miejscu i o każdej porze. Nie ukrywa też, że jeśli wciągnie go jakiś scenariusz, to ogląda cały sezon, odcinek za odcinkiem. Lista jego ulubionych produkcji jest długa, a towarzystwo do oglądania – bardzo zacne.

– Uwielbiam oglądać seriale. Moja mama kocha oglądać Romance TV i jak odwiedzę ją w Stanach, to oczywiście siłą rzeczy sobie wtedy z mamą oglądamy. Tam te wszystkie seriale zazwyczaj naprawdę dobrze się kończą i ja się pytam mamy, co ją w nich tak urzeka. A moja mama, która jest góralką, mówi, że już w życiu miała tyle smutków, że teraz chce się tylko cieszyć – mówi agencji Newseria Lifestyle Qczaj.

Trener przekonuje, że z dużą przyjemnością zasiada przed ekranem, by obejrzeć jakiś wciągający film lub serial. I nigdy nie uważa tego czasu za stracony. Jedne produkcje potrafią go bowiem rozbawić do łez, inne – intrygują niesamowitymi zwrotami akcji, a kolejne zmuszają do refleksji, bo pokazują cząstkę naszego życia i naszych doświadczeń.

– Ja w ogóle jestem kinomaniakiem, kiedy tylko mam chwilę wolną, to chodzę do kina, oglądam dużo seriali, bardzo to lubię. Chociaż jak oglądam coś w domu, to zazwyczaj w tym czasie przygotowuję jeszcze coś do jedzenia albo odpisuję na komentarze na social mediach – mówi.

Qczaj przyznaje też, że bardzo emocjonalnie podchodzi do tego, co ogląda, i jak najbardziej zdarzyło mu się płakać na filmie czy serialu.

– Oczywiście, że płaczę. Ja jestem wrażliwcem. Ostatnio oglądaliśmy z Tomkiem taką wzruszającą bajkę o tolerancji. Nie przypomnę sobie, jaki miała tytuł, ale właśnie na niej się popłakałem – mówi trener personalny.