Katarzyną Cichopek spotkało to, co wcześniej przydarzyło się już kilku innym znanym osobom. Bezprawnie wykorzystano w reklamie jej wizerunek. Aktorka i prezenterka przestrzega swoich obserwatorów z Instagramu przed produktem i firmą, która go oferuje. O co konkretnie chodzi?

Dosłownie chwilę temu Katarzyna Cichopek udostępniła na swoim profilu na Instagramie krótkie nagranie, w którym pokazała, że w Sieci pojawiła się nieuczciwa reklama z jej zdjęciem. Wizerunkiem gwiazdy posługuje się firma, która oferuje preparat cudownie wyszczuplający talię. Reklama Kasia pokazała, na co powinni uważać internauci i napisała "Kochani, nie dajcie się nabrać! To oszustwo!". Wpis oznaczyła też hasztagiem #oszustwo, co pomaga w sytuacji, gdy szuka się informacji o podobnej tematyce. Na razie nie wiadomo, czy gwiazda podejmie kroki w celu ukarania sprawców nadużycia.