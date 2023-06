Użytkownikom Sieci nie spodobało się to, co zobaczyli na zdjęciu. O co konkretnie chodzi? O kilka rzeczy.

Przede wszystkim negatywnie oceniono fakt, że ukochana Allana pozuje do zdjęcia z papierosem w dłoni. Internautom nie spodobał się też jej styl - uznali, że ubrania, które nosi, to promocja krytykowanego obecnie nurtu fast fashion, czyli mody jednorazowej, nieprzyjaznej środowisku mody. Ktoś zwrócił też uwagę na rzekomą złą energię Angeliki - za jej przejaw uznano m.in. tatuaż "DEAD" na klatce piersiowej.

"Dziecko z petem w łapie, no nic tylko pogratulować".

"Dziecko z fajką, omg, czy możemy nie promować takich zachowań…?"

"Dziwna energia boję od tej dziewczyny. Nie uważa Pani, że tatuaż na klatce piersiowej DEAD to zła energia???"

"Raczej więcej negatywów bije z tej fotki, niż uczuć jakichkolwiek. A szkoda."

To tylko niektóre z komentarzy pojawiających się pod zdjęciem.

Też uważacie, że styl Angeliki Dziedzic to powód do niepokoju…?