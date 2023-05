Lateksowa królowa: Edyta Górniak w onieśmielająco seksownej stylizacji na festiwalu Polsatu [FOTO]

Lateks, czerwień, mini, wysokie buty sięgające nad kolano i odkryte ramiona - oto przepis Edyty Górniak na seksowny look. W takiej stylizacji gwiazda wystąpiła na swoim koncercie podczas Polsat SuperHit Festiwal. Jeśli ciągle macie wątpliwości co do tego, czy kobieta po 50 powinna sobie pozwalać na tak ekstrawaganckie stylizacje, koniecznie zobaczcie zdjęcia Edyty.

