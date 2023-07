W tej chwili Edyta Górniak przebywa na wakacjach w Azji. Gwiazda wielokrotnie mówiła, że to jej ulubione miejsce na wypoczynek i teraz właśnie tam nabiera sił po kilku intensywnych miesiącach pracy oraz przed kolejnymi czekającymi ją wyzwaniami.

W jednym z udostępnionych ostatnio InstaStories Edyta Górniak poinformowała, że na początku sierpnia leci do Wielkiej Brytanii. Weźmie tam udział w konferencji "Emocje i ja". Wydarzenie odbędzie się w Winsdorze pod Londynem z okazji drugich urodzin projektu "Dolina cudów". To inicjatywa łącząca ludzi zainteresowanych samorozwojem, duchowością, zdrowiem psychofizycznym oraz szeroko pojętym dobrostanem. Edyta Górniak wygłosi tam wykład! Wystąpienie będzie wyjątkowe, bo potrwa aż 4 godziny.

Jak donosi "Super Express", przejęta rolą prelegentki Edyta Górniak bardzo starannie przygotowuje się do spotkania ze słuchaczami. Będzie się z nimi dzielić swoją wiedzą i osobistymi doświadczeniami. To nie pierwszy raz, kiedy Edyta Górniak wystąpi jako ekspertka we wspomnianych tematach, ale po raz pierwszy wydarzenie będzie miało tak prestiżowy charakter i duży zasięg.

- Kocham ludzi. Kocham troszczyć się o nich i ich wspierać. Z przyjemnością więc wezmę udział w prelekcji - powiedziała gwiazda "Super Expressowi".

Może zechcecie skorzystać z okazji i polecieć na spotkanie są Edytą Górniak w Windsorze…?