Małgorzata Rozenek-Majdan bez względu na to, jak wielu obowiązkom zawodowym musi sprostać, zawsze znajduje czas dla najbliższych. Nawet gdy późnym wieczorem wraca do domu, bawi się jeszcze z najmłodszym synem - Henrykiem - i czuwa nad tym, aby domowe ognisko działało, jak należy. Prezenterka niemal po każdej imprezie publikuje w Sieci posty, w których stwierdza, że bycie w domu z rodziną to najlepsze, co ją spotyka.

Reklama

Wczoraj, korzystając z bajecznej pogody, rodzina Majdanów wybrała się na spacer. Radosław odebrał Małgosię zaraz po zakończeniu emisji "Dzień dobry TVN" i razem z synami przechadzali się po jednym z warszawskich parków. Wszyscy byli tak perfekcyjnie wystylizowani, że pod nagraniem pojawił się zalew pytań o to, jakich marek są poszczególne elementy ich stylizacji, a nawet stwierdzenie, że wyglądają jak rodzina królewska.

Zobaczcie, jak prezentowali się państwo Majdanowie.