Małgorzata Rozenek-Majdan na Gali ShEO Awards. Wchodziła na imprezę przy dźwiękach "The Best" Tiny Turner [FOTO]

Małgorzata Rozenek-Majdan była jedną z osób wręczających nagrody zwycięzcom podczas Gali ShEO Awards. Jak zwykle perfekcyjnie wystylizowana robiła na fotografach większe wrażenie niż laureatki konkursu. W relacji z wydarzenia, którą udostępniła na Instagramie, wykorzystała mocny podkład muzyczny - "The Best" Tiny Turner. Kiedy się go słyszało, trudno było się uwolnić od skojarzenia, że w ten sposób Małgosia komplementuje samą siebie... Po prostu: najlepsza…?

