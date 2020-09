Pierwszą płytę z zespołem Virgin wydała mając zaledwie 18 lat. W tym samym czasie wystąpiła również w reality show Bar, gdzie dała się poznać, jako bardzo pewna siebie, bezpruderyjna, pyskata i lubiąca odsłaniać ciało aspirująca gwiazdka. Ten wizerunek sprawił, że Doda została dość chłodno przyjęta przez branżę, a odbiór ten pogłębiły liczne konflikty z innymi gwiazdami.

Teraz, kiedy ma za sobą wieloletnie doświadczenie zarówno na scenie, jak i w samym show biznesie oraz całą rzeszę poddańczo wiernych fanów, z dystansem ale i lekką goryczą wspomina swoje początki.

Z okazji 15. rocznicy otrzymania swojej pierwszej nagrody muzycznej - Słowika Publiczności w Sopocie, Doda postanowiła wrócić do czasów, gdy dopiero walczyła o swoją pozycję w branży. Jak wyznała we wpisie na Instagramie, ze strony kolegów i koleżanek muzyków spotkało ją wiele przykrości:

Jak wchodziłam do show biznesu spotykało mnie wiele nierozumianych przeze mnie i zupełnie bezpodstawnych ataków na mnie ,nie tylko od strony mediów. Niestety były to tez drwiny czy zaczepki od artystów,do których chcąc nie chcąc dołączyłam bardzo młodo.Jako nastolatka nie umiałam sobie na początku z tym poradzić.piosenkarki ,które mnie nie znały ,a którym kibicowałam jako dziecko,śmiały się ze mnie publicznie nazywając: Dorota Dorożka ,Doda krowa itp. Wiele czasu mi zajęło zanim uodporniłam się na obrażanie również przez kolegów z branży od : dziewczyn z rury, blondynek z remizy.

Doda nie zdecydowała się podać nazwisk osób, ze strony których spotkały ją takie nieprzyjemności, postanowiła za to podziękować tym, którzy przyjęli ją ciepło i okazali wsparcie. Jednym z takich artystów był Grzegorz Markowski:

Ale chcę się skupić tylko i włącznie na pozytywach w tym poście ponieważ to ważna rocznica!Zdobycia nagrody ,która otworzyła mi drzwi do kariery,ZA CO JESZCZE RAZ WAM DZIĘKUJE ...lecz chce również tym postem podziękować tym wspaniałym i wspierającym mnie od początku ludziach z branży.O tych którzy nie skreślili mnie zanim nie posłuchali jak śpiewam. Nie ocenili, zanim nie poznali i nie krępowali się dać publicznie temu wyraz.To piękne kiedy Artysci z tak wielkim stażem dają wsparcie młodemu i nowemu pokoleniu. To świadczy o ich wielkości. NIGDY NIE WIADOMO JAK ŻYCIE SIĘ POTOCZY;) do dziś pamietam każdy dobry gest i nigdy nie zapomnę. Zdjęcie z Grzegorzem Markowskim z 2005 roku po odebraniu przeze mnie pierwszej nagrody , obok z 2020 roku kiedy wręczaliśmy już razem innym nagrody. Trzecie,po 15 latach mojej kariery z historycznego koncertu Artysci przeciw nienawiści , na którym udało mi się zrzeszyć ponad 100 artystów. Wszyscy razem w walce przeciwko hejtowi ,również tym w naszej branży. Piękne zakończenie tej historii 🤝💜

Inną wielką gwiazdą, która wspierała Dodę była Maryla Rodowicz. Panie zaliczyły nawet kilka wspólnych występów. Artystkami, które okazywały Dodzie jawną niechęć były Edyta Górniak i Justyna Steczkowska. Relacje z Edytą wciąż są napięte, z Justyną zaś doszło do wielkiego pojednania, kiedy Steczkowska odpowiedziała na apel Rabczewskiej o zakopanie dawnych konfliktów.