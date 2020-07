Doda swoje pierwsze kroki stawiała w teatrze Buffo u Janusza Józefowicza. Popularność zdobyła jednak dzięki udziałowi w show "Bar", który dał rozpoznawalność nie tylko jej, ale i zespołowi Vigrin, w którym występowała. Już od początków swojej kariery dała się poznać jako bardzo wyrazista i kontrowersyjna osobowość. Za to pokochali ją fani, ale z drugiej strony cechy te mogły pogrążyć jej karierę.

Jak bowiem wspomina w jednym z ostatnich postów, szefowa wytwórni, z którą grupa Virgin miała podpisać kontrakt, nie miała ochoty na współpracę z taką wyszczekaną nastolatką:

Ten relikt przeszłości przypomina mi jak długo już pracuję w szołbiznesie😳20 lat minęło błyskawicznie.Mój pierwszy Kontrakt fonograficzny z Uniwersal music podpisali za mnie rodzice bo byłam niepełnoletnia. Ówczesna szefowa wytwórni powiedziała wcześniej Sławne już słowa, że nie podpisze ze mną kontraktu bo „nic z tego nie bedzie bo To Pyskaty dziecior i będą z nią same problemy”.

Na szczęście lider grupy stanął po stronie swojej gwiazdy i udało mu się postawić na swoim, a kariera Dody nabrała rozpędu:

Tomek Lubert -założyciel zespołu Virgin ,trzasnął wtedy drzwiami pokazując środkowy palec i powiedział, że w takim razie zespół nie wyda tej płyty u nich. Po godzinie Kontrakt był podpisany,a Katarzyna Kanclerz myliła się. Po 20 latach jestem tu gdzie jestem od czasu do czasu poprawiając swoją koronę. Muszę jej oddać jednak Honor w jednej kwestii ....były ze mną same problemy😈. No cóż ,mogłam zostać każdym lecz wybrałam bycie sobą💁‍♀️ kaseta z 2002 roku🤯

Post Dody skomentowali fani, którzy pogratulowali jej stażu w show biznesie. Głos zabrała także koleżanka z branży Cleo:

Jesteś idealnym przykładem jak sport, zdrowe odzywianie i dbanie o organizm daje świetne efekty 😍🔥 20 lat minęło a wyglądasz teraz jeszcze lepiej 🙌 szacun! Życzę kolejnych i kolejnych 20 lat na scenie 🔥🙌❤🍀🌞🔥