Baby shower to tradycja, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych i zyskała ogromną popularność, zwłaszcza wśród rodzimych celebrytek. Każda showbiznesowa przyszła mama tuż przed porodem sama organizuje, bądź ma zorganizowane przez przyjaciółki przyjęcie, na którym zwykle spotykają się same kobiety. Oczywiście nie może zabraknąć prezentów dla maluszka oraz bajkowych dekoracji, często dopasowanych kolorystycznie do płci dziecka.

Baby shower Basi zostało przygotowane jako niespodzianka przez jej przyjaciółki. Jedną z głównych organizatorek była Ada Fijał. Przyjęcie odbyło się w ogrodzie jednej z warszawskich restauracji. Aktorka została obsypana podarunkami, a na stołach nie zabrakło pysznego jedzenia, słodkich przekąsek i kolorowych drinków.

Relację z wydarzenia Kurdej-Szatan zdała na Instagramie:

Miało być babskie spotkanie na luzie ... a okazało się, że to pięknie zorganizowane przez moje przyjacióły i @endorfinafoksal Baby Shower 🌸dzięki babeczki🌸 jesteście najlepsze na świecie !!! Było pięknie i magicznie ... uwielbiam rozmowy z Wami .. :) mądre wspierające silne uśmiechnięte cudowne kobiety 💪🏼🌸💜🌸 przyjaciółki 🌸

#surprise #babyshower #baby #babyboy #babyiscoming #omg #psiapsióły #najlepsze #thebest #love #friends

Teraz Basia Kurdej-Szatan może spokojnie czekać na przyjście na świat małego Henia.