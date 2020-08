Początek roku szkolnego już za pasem, a rodzice uczniów wciąż czują się zdezorientowani. Mimo wciąż rosnącej liczby zakażeń, ministerstwo edukacji zapowiada, że szkoły będą pracowały w trybie stacjonarnym i tylko w wyjątkowych sytuacjach dyrekcja będzie mogła podjąć decyzję o przejściu na naukę zdalną.

Małgorzata Rozenek w swoim najnowszym poście podzieliła się z fanami własnymi rozterkami na temat powrotu dzieci do szkół. Na wstępie stwierdziła, że cieszy się na nadchodzącą jesień:

Dzień dobry ☀️ lato się chyba skończyło 🤷‍♀️ pora wyciągnąć z szafy cieplejsze ubrania, ale jest coś takiego w pięknej, polskiej, złotej jesieni, że ja się nią cieszę 😁 🍁🍂☀️ co prawda w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowaliśmy z wyjazdu za granicę, to lato w Polsce mieliśmy piękne 😁 więc przyjście jesieni nie będzie dramatem 😜

Jednak odnośnie szkoły, Rozenek ma trochę obaw z uwagi na swoją sytuację domową:

chłopcom na pewno będzie łatwiej wrócić do szkoły (od marca!) tylko ciekawe ile do tej szkoły pochodzą? 🤷‍♀️😁 powoli już szykujemy się na rozpoczęcie roku szkolnego, mam trochę obaw, szczególnie, że mamy niemowlaka w domu i częsty kontakt z rodzicami, wiec troska o nich jest duża. Jakie jest Wasze zdanie? Boicie się? Czy patrząc na doświadczenia z innych krajów, nie ma czego?

W komentarzach pojawiły się różne opinie. Część fanów podziela obawy Małgorzaty. Znaleźli się jednak i tacy, którzy podając przykład innych krajów, w których mieszkają twierdzą, że nie ma się czego obawiać. Pojawiły się również oskarżenia, że Rozenek niepotrzebnie szerzy lęk w związku z nieistniejącą "pandemią":

Myślę,że jest Pani osobą ŚWIADOMĄ a przynajmniej taką mam nadzieję,zatem proszę nie propagować tej pseudo pandemii jako coś groźnego dla dzieci,dorosłych pod względem chorobowym fizycznie.Kazdy myślący człowiek już wie,po co to jest stworzone i jaki jest tego głębszy plan.Zyczę otwartości umysłu i wykorzystanie swojego zasięgu w celu budzenia a nie na odwrót,ponieważ wszystko to co się wydarzy dosięgnie KAŻDEGO. - napisała jedna z internautek

Małgorzata Rozenek nie dała się jednak wciągnąć w dyskusję na temat teorii spiskowych.