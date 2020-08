Będąc w ciąży Rozenek szczerze przyznawała, że apetyt jej dopisuje, przez co przybrała na wadze znacznie więcej, niż planowała, co przytrafiło jej się także przy poprzednich dwóch ciążach. Wówczas jednak nie była gwiazdą telewizji i presja na powrót do formy sprzed porodu nie była tak duża, jak teraz.

Małgorzata, kiedy tylko zakończył się okres połogu, rozpoczęła intensywne starania o powrót do formy. Na instagramie pokazała, jak trenuje w domu, czasem nawet w towarzystwie maleńkiego Henia. Ostatnio zaś postanowiła nauczyć się jeździć na rolkach.

Na Instagramie Rozenek pojawiły się zdjęcia z pierwszych prób. Ubrana w obcisłe, białe legginsy i sznurowany, sportowy stanik, Małgorzata zaprezentowała pierwsze efekty swoich pociążowych treningów.

Różnorodność w treningu 💪 ciało i umysł potrzebuje różnych form ruchu 😁 dziś wrotki 💁‍♀️ co przyniesie jutro?🤗😜 #dzieckiembyć #sweet80s #kidforever✌️#wdrodzedoformy - napisała w poście

W komentarzach fani zachwycają się figurą celebrytki i gratulują tak szybkiego zrzucenia zbędnych kilogramów.

Rozenek jak zwykle wiele starań włożyła także w to, by nawet podczas jazdy na rolkach wyglądać stylowo. Jej zdjęcia zrobiły wrażenie na Radku Majdanie, który w komentarzu napisał:

Chyba jednak sobie kupię rolki 😍😍😍 wyglądasz bossko😘