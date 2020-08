Karolina Pajączkowska niecały rok temu przeszła ze stacji TVN24 BiS do TVP Info, gdzie prowadzi programy newsowe. Po wtorkowym programie, w którym wystąpiła w dopasowanej sukience z dekoltem, na Twitterze pojawiło się wiele komentarzy odnoszących się do jej urody. Niektóre z nich były wulgarne i seksistowskie.

Pajączkowska postanowiła odnieść się do tego zjawiska w swoich mediach społecznościowych:

Kolejna wrzawa na Twitterze.. Tak więc miejmy to za sobą: TAK! Mam biust. TAK wykarmiłam nim mojego syna! TAK śmiałam założyć sukienkę z dekoltem 😱 Obiecuje, że jutro zostawię biust w domu. Zacznę też nosić burkę bo przecież kobiecie nie przystoi się pokazywać.

Prezenterka dodała, że niektórzy komentujący oceniają jej kompetencje zawodowe przez pryzmat jej wyglądu:

A do tego śmiem być dziennikarką!! Więc muszę być głupia i tylko za sprawą urody dostałam pracę. Bo przecież nie jest możliwe żeby kobieta była ładna i inteligentna 😱 Skoro noszę podkreślające figurę sukienki to znaczy, że nadaję się tylko do włoskiej telewizji Rai.. To jest chore!!!!

Na koniec dziennikarka TVP Info odnosi się do dyskryminacji osób LGBT i apeluje o większą świadomość:

Walczymy o prawa społeczności LGBT podczas gdy to my -wszystkie kobiety wciąż jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu!! Obudźcie się ludzie 🤚🏻❌❌ #seksizmstop #jestemkobietą #mamprawożyćjakchcę

Na Instastories zaś Pajączkowska pokazała kilka przykładów seksistowskich komentarzy dotyczących jej wyglądu. Pokazała także swoje zdjęcie w burce, które opatrzyła retorycznym pytaniem: "Tak lepiej? Tak będę profesjonalna?"

Na post prezenterki TVP Info odpowiedziała jej starsza koleżanka po fachu, Aleksandra Jakubowska: