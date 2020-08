Na swoim Instagramie Małgorzata Rozenek przedstawiła butik, w którym może kupić, ale też sprzedać oryginalne, markowe ciuchy, byty, torebki i inne dodatki. Prezenterka uważa, że dzięki temu wprowadzamy ubrania do drugiego obiegu i dbamy o planetę:

Dziewczyny 😁 chce Wam pokazać super miejsce 🛍 @keep_the_label pozwala spełniać modowe marzenia 🎁 😁 w systemie pre-owned na platformie www.keepthelabel.com znajdziesz modowe perełki w dużo niższych cenach 😁 każdej z nas zdarzyło się kupować pod wpływem impulsu, teraz masz miejsce w którym te rzeczy możesz po prostu sprzedać 😁 a sama możesz kupić innych impulsywne zakupy 😜 czasem możesz zdobyć rzeczy, które są już wykupione u projektantów🧚‍♀️ np. ta czarna, limitowana torba @dior której już nie znajdziecie w butikach a tu i owszem😜 Zresztą cała moja stylizacja z tego zdjęcia jest do kupienia w @keep_the_label 🎁 a wiedząc, że każdego roku produkuje się 100 miliardów odzieży dla 8 miliardów ludzi, ekologicznym jest nie dokładanie kolejnej sztuki, bo przecież jest w czym wybierać, z rzeczy już wyprodukowanych 🧚‍♀️ zajrzyjcie na @keep_the_label i bawcie się modą w rozsądnych cenach 🎁🛍😁

Wielu internautów uderzyła wzmianka o "kupowaniu pod wpływem impulsu" markowych ubrań i dodatków. Fanki uświadomiły Małgorzacie, że dla przeciętnej Polki, używana torebka za kilka tysięcy złotych to wciąż nieosiągalna fanaberia:

Szok, impulsywne zakupy w kwocie 10,0 tys. Zł. Kurcze, a myślałam że Gosia jest bliżej zwykłych ludzi .. No kurcze, szkoda...

Pani Gosiu cena 9.500 (bo za tyle zostala wystawiona Torebka) jest rozsądna? Chyba dla osób zarabiających podobnie jak Pani. Niestety większość osób do których się Pani zwraca to.tak.zwani średniacy i nie są w stanie wydać takich pieniędzy na torebkę

Lubie pania:) ale ten post jest troche nie na miejscu... za torebke dac 10tys? Musze na to pracowac 2 miesiace:/

Abstrahując od samej idei, która jest naprawdę świetna! To w kraju, w którym te +-4 tys stanowi miesięczny zarobek, pisanie, że torebka za 20k jest impulsywnym zakupem.. 🤣 Cóż, uśmiechnęłam się

Z całym szacunkiem dla Pani, Pani Małgosiu, ale ten post jest poprostu żenujący dla nas kobiet zarabiających tak jak tu dziewczyny napisały... To jest post dla gwiazd Pani pokroju a nie dla dziewczyn które wiernie obserwują Pani insta... Pozdrawiam i czekamy na posty z ofertami na naszą polska kieszeń

Inni zwrócili zaś uwagę, że apel Rozenek nie brzmi wiarygodnie, bowiem ona sama ciągle występuje w innych stylizacjach i raczej nie ogranicza się w kupowaniu nowych rzeczy:

Hipokryzja level hard zwłaszcza jak szafa przepełniona jest na maksa rzeczami sponsorów

Z całym szacunkiem i podziwem dla Pani ale to wladnie Pani jest zawsze ale to zawsze w innej kreacji. Więc przestańmy być wszyscy takimi hipokrytami. Pomyśl na sklep niewątpliwie fajny ale to już na marginesie.