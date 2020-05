Z okazji Dnia Matki na profilach wielu celebrytów pojawiły się bardzo osobiste posty z życzeniami dla mam. Niektórzy publikowali zdjęcia z przeszłości, inni składali rodzicielkom wzruszające życzenia. Anna Wendzikowska natomiast postanowiła połączyć życzenia dla mamy z reklamą szczoteczki do zębów:

Reklama

Od mojej mamy nauczyłam się bardzo wielu rzeczy, ale między innymi wielkiej dbałości o zęby, bo uśmiech to wizytówka każdego z nas. Jedna z pierwszych rzeczy, które dostrzega nowo poznana osoba - zaczyna snuć opowieść Ania. Moja mama ma piękny uśmiech. Zawsze dbała o zęby, mnie też to wpoiła bardzo mocno... Potrafiła mnie obudzić w środku nocy, kiedy padłam na łóżko ze zmęczenia i usnęłam w ubraniu, mówiąc: "Możesz spać w ubraniu, Ania, ale umyj zęby". Moja mama uwielbia praktyczne prezenty i naprawdę nie wiem, jak to się stało, że z jej obsesją nadal nie ma elektrycznej szczoteczki. Z okazji Dnia Matki oraz urodzin, bo moja mama 26 maja świętuje też urodziny, dostanie ode mnie genialną szczoteczkę.

Internauci byli zniesmaczeni merkantylnym podejściem Wendzikowskiej do Dnia Matki, co wypomnieli jej w komentarzach:

Wszystko za pieniądze...

To jest straszne, czytać się nie da... Może zamiast reklamy i nabijania kasy pomyśli pani o życzeniach prosto z serca z okazji tak pięknego dnia?

To jest tekst o Dniu Matki czy tekst promujący markę?

Całe życie reklama 🤦🏻‍♀️a na dzień dziecka zareklamuje klocki 🙂

Ojjj...dzień mamy...a Ty dzień reklamy??🤔 (zaden hejt🙏)...Tylko po co taki post??🤔

Było by mi smutno gdybym był twoja mamą. 😂😂

Anna Wendzikowska postanowiła odpowiedzieć na tę krytykę:

Kochani, pamiętajcie, że Instagram jest portalem społecznościowym, ale również narzędziem marketingowym. Jestem wdzięczna za współprace, które w ramach swojego konta realizuję i zawsze polecam produkty, których używam i w które wierzę. Jeżeli komuś to nie pasuje, ma możliwość wcisnąć "unfollow" i chamstwo w komentarzach jest totalnie zbędne. Będę blokować osoby, które przekraczają zasady kultury i zgłaszać takie zachowanie odpowiednim organom. Wstyd, moi drodzy, to kraść... I poniżać innych...