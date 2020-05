Monika Zamachowska przez 5 lat była gospodynią i współautorką talk show "Europa da się lubić", w którym mieszkający w Polsce Europejczycy, opowiadali o kulturze i tradycjach własnych krajów. Dziennikarka była bardzo dumna z tego projektu, dlatego źle zniosła decyzję stacji o kontynuacji formatu z inną prowadzącą oraz zmianie kontynentu, o czym napisała kilka miesięcy temu na swoim Instagramie:

Gdy rok temu TVP postanowiła wznowić program "Europą da się lubić", moi mądrzejsi koledzy ostrzegali: to skrajny koniunkturalizm i cynizm. Chodzi wyłącznie o to, żeby PiS wygrało eurowybory. A ja wierzyłam, że tli się wciąż w mojej telewizji poczucie misji, potrzeba podnoszenia wiedzy i świadomości w odbiorcach. Rok później Europa już nie da się lubić. Teraz z rozkoszą wpadamy w objęcia Donalda. Program robi już inna ekipa, niestety dobrze mi znana... Mam taki apel do moich wspaniałych amerykańskich kolegów i koleżanek mieszkających w Polsce: zostańcie w domu. Wyjdzie Wam na zdrowie

Kiedy okazało się, że prowadzącą "Ameryka da się lubić" będzie Ida Nowakowska, portal Plejada zapytał ją, co sądzi o fakcie, iż Monika Zamachowska nawołuje do bojkotu programu:

Nie wiedziałam, jestem zaskoczona, wręcz nie mogę uwierzyć, że ktoś może nawoływać do bojkotu programu, tylko dlatego, że w nim nie występuje lub go nie prowadzi. Ale wiem jedno, że nie jest to w amerykańskim stylu.

Ida Nowakowska przez wiele lat mieszkała wraz z rodzicami w Stanach Zjednoczonych, dlatego jej wybór na prowadzącą "Ameryka da się lubić" wydaje się strzałem w dziesiątkę

Spędziłam w Stanach połowę swojego życia. Ameryka nauczyła mnie tolerancji, ale to, co cenię w Polsce, to takie bardzo ważne Polaków przesłanie „Zło dobrem zwyciężaj” - staram się tak postępować - powiedziała tancerka, która w ostatnim czasie rozwija swoją karierę w roli prezenterki telewizyjnej