Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan są rodzicami 8-letniej Hani. Para od pewnego czasu marzy jednak o ponownym powiększeniu rodziny. Niestety jak żaliła się aktorka w jednym z wywiadów, mimo usilnych prób, nie udaje im się zajść w ciążę.

Plotki dotyczące tego, że celebrycka para spodziewa się drugiego dziecka, pojawiły się w mediach już dwa miesiące temu. Udzielając wówczas wywiadu Szymonowi Majewskiemu w Radiu Zet Kurdej-Szatan mówiąc o cenie sławy, wyznała:

Straciłam na pewno jakąś intymność, choćby teraz, że rozpisują się o ciąży. Nie widać jej, więc nie ma o czym mówić. Najgorsze jest to, że dostaję na raz 20 telefonów i SMS-ów z pytaniem o to, czy jestem w ciąży, co kogo to obchodzi?

Od tego czasu fani znacznie baczniej przyglądają się wszelkim publikowanym przez aktorkę zdjęciom w poszukiwaniu ciążowych krągłości. Na jej Instagramie dowodów na ciążę nie znaleźli, za to dopatrzyli się ich w jednej z instagramowych relacji na profilu jej męża.

Rafał Szatan pokazał żonę ubraną w białą sukienkę. Uwagę internautów przykuł jej zaokrąglony brzuch.

Sama Barbara Kurdej-Szatan nie odniosła się do plotek o swojej rzekomej ciąży, śledztwa internautów nie skomentował także jej mąż. Z pewnością jednak niebawem dowiemy się, czy małżonkowie faktycznie spodziewają się drugiego dziecka.