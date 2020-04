Tegoroczne święta wielkanocne będą wyglądały zupełnie inaczej niż dotychczas. Odosobnieni w skutek pandemii koronawirusa spędzimy je we własnych domach z tymi, z którymi mieszkamy na co dzień. Dla wielu seniorów, będą to święta spędzone w samotności. Do tego grona należy Beata Tyszkiewicz.

Minister Zdrowia wciąż apeluje, by w tym roku podczas Wielkanocy nie spotykać się z rodziną i nie urządzać wspólnych biesiad. Powinniśmy spędzić ten czas w domowym odosobnieniu tak, jak ostatnie trzy tygodnie. Dzięki temu mamy szanse na wyciszenie epidemii i szybsze zakończenie narodowej kwarantanny. Reklama Beata Tyszkiewicz zamierza zastosować się do tych wytycznych i Wielkanoc spędzi samotnie. Z tego względu aktorka nie zamierza jakoś szczególnie celebrować tego czasu: W tym roku rezygnuję z gotowania świątecznych potraw. Nie chce mi się, nie będzie żadnego jedzenia, nie urządzam świąt. Zawsze na Wielkanoc piekłam indyka. W tym roku go nie robię, nie ma co. Mam nadzieję, że w większości spędzę te święta sama. - wyznała w rozmowie z "Faktem" Tyszkiewicz dodała jednak, że wcale nie martwi się taką wizją świąt, bowiem lubi być sama i dobrze czuje się we własnym towarzystwie. Aktorka jest przekonana, że w obecnej sytuacji wszyscy powinniśmy zrezygnować z celebrowania Wielkanocy: W telewizji widzę reklamy: majonezy na święta, pożyczki na święta, to, tamto. Spędźmy te święta skromnie. To nie czas na świętowanie.