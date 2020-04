Przyzwyczajanie się do Nowej Normalności. To moje najnowsze hobby, które mam nadzieję pomoże mi wrócić do formy i jednocześnie zachować zdrowy umysł w tym dziwnym okresie. Cały świat się przyzwyczaja, jesteśmy w tym wszyscy razem i zastanawiamy się, co nas czeka później. Każdy z nas w jakimś sensie utracił swoją wolność i część własnego życia. Największą lekcją dla nas wszystkich jest to, by nigdy nie brać niczego w życiu za pewnik, bo wszytko co mamy może nam zostać odebrane w każdym momencie, więc należy cieszyć się tym tu i teraz. Bądź dobrym człowiekiem. Bądź odpowiedzialny - napisała modelka na swoim profilu i zamieściła wideo, na którym pokazuje, jak ćwiczy na trampolinie.

Reklama

Za promowanie takich ćwiczeń zaledwie 5 miesięcy po porodzie, Joanna Krupa została skrytykowana przez jednego z trenerów:

Asiu jesteś 4/5 miesięcy po porodzie. Nie powinnaś wykonywać żadnych skoków po porodzie gdyż masz osłabione mięśnie dna miednicy i możesz sobie tylko zaszkodzić... Pozatym jesteś osobą publiczną, którą obserwuje masa ludzi i która promuje złe zachowania wśród innych kobiet w ciąży i po porodzie. Kobiety biorą z Ciebie przykład - zwracaj uwagę co rekomendujesz i co wrzucasz w sieci. *Zatroskany trener

Krupa nie przejęła się zdaniem eksperta i stwierdziła, że jej takie ćwiczenia nie zaszkodzą: ja jestem 5 miesięcy po porodzie . Ja mogę . Może nie dla każdego to czeba się spytać lekarza. Postawiłam 😉

Trener odpisał wówczas, że zachowanie Joanny jest bardzo nieodpowiedzialne, bo naśladujące ją dziewczyny mogą wyrządzić sobie poważną krzywdę takimi ćwiczeniami:

Jeśli konsultowalas to ze swoim fizjoterapeutą uroginekologicznym i twój proces powrotu do pełnej sprawności już się zakończył to brawo dla Ciebie. W co wątpię - Twój organizm nie regeneruje się jak organizm 20/30 latki. Ale nie Twoje zdrowie tu jest najważniejsze. Chcesz, psuj je. Chodzi mi o to, że jesteś osobą publiczną, z ogromnym zasiegiem i propagowanie skakania na trampolinie po porodzie daje przyzwolenie i zachęca do tego typu ćwiczeń po porodzie. Robisz innym kobietom NIEŚWIADOMIE krzywdę. Nad tym się zastanów skoro uważasz, że Twój organizm ma się świetnie i skakanie mu nie szkodzi. Pozdrawiam naprawdę pozytywnie i bez złego nastawienia - moje intencje są naprawdę dobre. Miłego dnia Asiu

Z trenerem, który zwrócił uwagę Joannie Krupie zgodziło się bardzo wielu komentujących. Co ciekawe, w tym gronie nie znalazła się Ania Lewandowska, która za pomocą emotikonów pochwaliła modelkę za aktywność.