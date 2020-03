Zarówno Joanna Krupa, jak i jej mąż są wegetarianami. Bezmięsną dietę planują wdrożyć także swojej córeczce Ashy. Ostatnio modelka napisała o tym na swoim Instagramie. Publikując zdjęcie dziewczynki w śliniaczku z groszkiem napisała:

Czas coś zjeść. Dajmy szansę groszkowi ... kochajmy wszystkie zwierzęta. Dawanie dobrego przykładu dziecku od samego początku to klucz do tego, by wyrosły na kochających i pełnych empatii dorosłych ludzi.

Zapytana przez jedną z fanek, czy Asha będzie na bezmięsnej diecie, Joanna odpowiedziała:

Oczywiście, a kiedy dorośnie, sama zdecyduje ale do tego czasu damy jej najzdrowszą i pozbawioną przemocy opcję.

Pomysł modelki, by małe dziecko było na wegetariańskiej diecie, nie wszystkim się spodobał. Wiele mam uznało, że Joanna powinna podawać córce mięso, bowiem tylko w ten sposób zapewni jej zdrową i w pełni zbilansowaną dietę. Znalazły się jednak głosy, które poparły Krupę twierdząc, że mięso nie jest niezbędne w diecie nawet u dzieci.