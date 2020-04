Na swoim Instagramie gwiazda serialu "Miodowe lata" zamieściła wpis, w którym wyraża swoje oburzenie wobec osób, które lekceważą zagrożenie związane z koronawirusem i nie stosują żadnych środków zapobiegawczych w przestrzeni publicznej:

Ooooo, duszę się w tej masce, duszę siè we wszystkich po kolei. 15 minutowy spacer z psem w pobliżu domu to teraz istny slalom gigant pomiędzy ludźmi. A ludzie bez masek. Ludzie w dupie mają trzymanie jakiejkolwiek odległości (2 metrowa na 1,5 metrowym chodniku jest w ogóle niemożliwa). Oskakujemy od siebie na trawniki (ci, którzy odskakują), idziemy wąziutkie chodniczkiem przy samochodach, mnóstwie samochodów... miasto tętni życiem, sprawy się załatwiają, a to wszystko w koronie. Większość uważa, że jest z azbestu. Obyśmy wszyscy byli! Trzymajcie się jakoś. Ja już się zaszywam, jedno wyjście o 7 rano i żegnaj wiosno. Właściwie, chodzi mi o to, żeby już był 2021. #selfiesrelfie #wczasachzarazy #mójprzyjacielazbest

Kilka dni wcześniej Agnieszka Pilaszewska opisała, jak znosi czas domowej kwarantanny:

Po pierwszych zachłyśnięciach „wolnym”, odpoczynkiem fizycznym, porządkami etc przychodzi znużenie psychiczne i strach przed tym, co dalej. Zgrabne kłamstwa, zamiatanie pod dywan i usilne starania życia według znanych schematów pomagają tylko na chwilę. Trzymajmy się tego, że mózg uwielbia zmiany, kocha czytać na wspak i do góry nogami🙃. Teraz jest do góry nogami i nie łudzę się-przez najbliższe miesiące też będzie