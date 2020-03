W swoich mediach społecznościowych Jakimowicz od początku wybuchu epidemii pisze o tym, z jak poważną sytuacją mamy do czynienia i apeluje do swoich obserwatorów, by przestrzegali zasad wprowadzanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Ostatnio jednak opublikował post, który uaktywnił środowisko antyszczepionkowców. Aktor pokazał bowiem zdjęcie szczepionki i napisał:

ŁAMIE SIĘ NAM PSYCHE A PÓŹNIEJ ZAAPLIKUJE CUDOWNĄ SZCZEPIONKĘ ‼️#jakimowicz #covid_19 #koronawirus #szczepionka

W kolejnym poście, odpowiadając na artykuł Pudelka, który zarzucił mu, że wątpi w istnienie koronawirusa Jakimowicz wyjaśnił, że absolutnie nie podważa faktu istnienia epidemii

Stwierdzenie, że ZŁAMIĄ NAM PSYCHE A PÓŹNIEJ ZAAPLIKUJĄ SZCZEPIONKĘ nie mówi nic o tym, że wątpię w istnienie tego wirusa ‼️

Fani Jarosława Jakimowicza zrozumieli jego post jednoznacznie - aktor jest przeciwnikiem powszechnej szczepionki na koronawirusa, choć eksperci są pewni, że to jedyna szansa na to, by ludzkość uporała się z tą pandemią.