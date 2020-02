Na swoim Instagramie Jakimowicz zamieścił post, w którym nie kryje swojego oburzenia na to, że ktoś wpadł na pomysł na zorganizowanie biegu w zabytkowym parku. Aktora nie przekonuje nawet fakt, iż zwody miały charakter dobroczynny i ich celem było zbieranie funduszy na płonącą Australię:

JESTEM W SZOKU ‼️JAKIE TY WYBIERASZ ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE? uwielbiam każda porę roku w Łazienkach. Jestem tu kilka razy w miesiącu. Zawsze dostojne, nastrojowe, piękne z historią. Łazienki to muzeum. Jakiś czas temu wpuszczono tu biegaczy wg mnie trochę szkoda, ale ok takie czasy. Dzisiaj zorganizowano ekologiczny bieg mający nieść pomoc płonącej Australii. Zawodnicy wszędzie, słupki i barierki a do tego zespół bębniarzy, których słychać z każdej strony Łazienek Krolewskich Muzeum. Zobacz sam filmik. CHORE ‼️ Fajerwerki pieskom przeszkadzają w Sylwestra a co tutaj funduje się zwierzętom, które tutaj żyją??? Obok Agrykola, niedaleko Pole Mokotowskie, ale rozumiem,ze musi to odbywać się tytaj. [pisownia oryginalna]

W komentarzach wielu fanów przyznało rację aktorowi twierdząc, że Łazienki Królewskie to nie miejsce do organizowania sportowych zawodów.