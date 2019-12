Zapytany przez "Fakt", co sądzi o fenomenie młodego rapera, Jakimowicz stwierdził, że jego nastoletni synowie nie zachowują się tak, jak młodzież w piosence Maty i dodał:

To jest jego jakiś chory bunt. Jest z dobrego domu, a udaje gangsta. Ja bym go posłał do wojska!

Coś jednak musiało się zmienić, bowiem gwiazdor "Młodych Wilków" postanowił wytłumaczyć się ze swojej wcześniejszej wypowiedzi i stwierdził, że "Patointeligencja" jednak mu się podoba:

2 dni temu Fakt zapytał mnie o wychowanie rapera MATA. Zasugerowałem wojsko😜, ale pominieto w mojej wypowiedzi, że jako głos pokolenia, grupy młodych ludzi szanuję, podoba mi się i jestem zaskoczony profesjonalną produkcją 👌

Kiedy w komentarzach jedna z internautek zapytała, ile miesięcy służby wojskowej odbył sam Jakimowicz, aktor najwyraźniej poczuł się dotknięty, bowiem odparł:

doceniam Pani blyskotliwosc😃 i zastanawia mnie tylko Pani poczucie humoru /zero /i myślę, że pojmie Pani skrót myślowy, który kiedyś obowiązywał, że jak Ciebie rodzice nie nauczą to wojsko Ciebie nauczy 😃 mi poswiecano dużo uwagi w domu którym się wychowywałem6😃👌

