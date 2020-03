Na swoim profilu na Instagramie Kasia Tusk zaapelowała do swoich fanów, by w miarę możliwości nie wychodzili z domów. Jednocześnie podsunęła im kilka pomysłów na to, co można robić podczas takiej kwarantanny:

Jeśli możecie to zostańcie w domu. Zawsze chciałam pisać wiersze. Najbliższe dwa tygodnie to chyba dobry moment aby zacząć 📝😒 A Wy? Planujecie ułożyć puzzle z 5000 kawałków? Zrobić w końcu porządki w garderobie? A może nadszedł czas aby do łaski wróciły książki?

Być może zatem za jakiś czas na rynku wydawniczym ukaże się pierwszy tomik poezji Kasi Tusk. Kupilibyście?