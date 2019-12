Jako jedna z najpopularniejszych polskich blogerek za każdy sponsorowany post w mediach społecznościowych Kasia Tusk może liczyć na atrakcyjną gażę. Dla taty i jego najnowszej książki jednak z pewnością zrobiła wyjątek:

Gdy dzień masz wypełniony po brzegi ale i tak rzucasz wszystko, bo kurier po długich negocjacjach zgodził się przywieźć paczkę nadaną tydzień wcześniej 📮👹 Ja już mam w rękach tę pachnącą drukiem książkę - jedną, po więcej muszę podreptać do księgarni 🙈@donaldtusk jakby co jestem pierwsza w kolejce po podpisy 🤓. PS Zdjęcie numer dwa to demonstracja podobieństwa 💁‍♀️ #genytopotega

Donald Tusk ma szczęście, taka córka to skarb