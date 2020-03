Swoje "Bistro de Paris" serwujące specjały kuchni francuskiej Michel Moran otworzył w 2004 roku. Od 2005 roku lokal był rekomendowany przez przewodnik "Michelin Guide" i przez lata zdołał na dobre wpisać się w kulinarną mapę stolicy. Niestety popularnych kucharz ogłosił właśnie, że restauracja lada moment zostanie zamknięta:

Reklama

Tak jest w życiu jeden rozdział się kończy 😌!!!! Ale nowe się zaczyna - napisał na Instagramie informując, że jego bistro można odwiedzać do 14 marca.

W poście Moran wyjaśnił nieco więcej:

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Przyjaciele, ponad 40 lat swojego życia spędziłem w kuchni, a niemalże 16 lat gotując dla Was i z myślą o Was. Dzięki temu poznałem wielu fantastycznych ludzi, zawarłem mnóstwo przyjaźni, byłem świadkiem wielu pięknych wydarzeń. Myślę, że to czas niezwykły, bo co by nie mówić, przeżyliśmy razem kawałek życia. Niestety, moja "przygoda" z Bistro de Paris dobiegła końca i czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że podjęliśmy decyzję o zamknięciu restauracji, a proszę mi wierzyć, nie była to dla nas łatwa decyzja

Dalej Michel zapewnił, że nie zamierza porzucać gotowanie, skupi się zaś na innych jego aspektach:

Jednak nie porzucam gotowania. Nie rezygnuję z największej pasji i nie zamierzam osiąść na laurach. Warsztaty kulinarne, nauka gotowania i kulinarne metamorfozy to coś, czemu obecnie chciałbym się poświęcić i tym samym zaprosić do działania Was drodzy Państwo, do poznania "kuchni od kuchni"

Pracuję także nad zupełnie nowym projektem, który mam nadzieję już jesienią uda mi się zrealizować, ale tu nie zapeszajmy. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za tych 16 wspólnych lat, za okazane zaufanie i sympatię, za to, że byliście. A ja nie żegnam się, ale mówię do zobaczenia

W komentarzach fani ubolewali nad zamknięciem restauracji i życzyli Michelowi powodzenia przy nowych projektach. Anna Starmach, z którą restaurator występuje w programie "MasterChef" napisała:

Michel JESTES WIELKI! Trzymam kciuki za nowe plany i już się nie mogę ich doczekac!!!