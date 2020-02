Wielu znakomitych polskich aktorów ma na swoim koncie role w filmach, o których woleliby zapomnieć. Do niedawna bowiem głównym i często jedynym źródłem ich dochodów było występowanie w produkcjach, których poziom czasem daleki był od artyzmu. By się utrzymać w zawodzie, artyści godzili się więc na role znacznie poniżej swoich aktorskich możliwości. Młodsze pokolenie znalazło na to inny patent.

Julia Wieniawa na przykład jest nie tylko aktorką, ale i influencerką, której konta w mediach społecznościowych śledzą tysiące młodych ludzi. To sprawia, że jej wartość komercyjna jest bardzo wysoka i dzięki kampaniom reklamowym, młoda gwiazda nie musi decydować się na role w produkcjach, które jej nie odpowiadają:

Jestem otwarta na każdą rolę, jeżeli film jest tego warty. Wtedy jestem w stanie zrobić dobrą rolę nawet kontrowersyjną. Ale jeżeli widzę, że film nie jest górnolotny, to nie mam zamiaru brać w czymś takim udziału, nawet dla pieniędzy. W doborze filmu nie kieruję pieniędzmi. Pieniądze zarabiam gdzie indziej - wyznała w rozmowie z jastrzabpost.pl

Aktorka dodaje, że swojego zawodu nie traktuje czysto hobbystycznie, ale może cieszyć się większą swobodą w doborze ról:

Oczywiście to nie jest tak, że za darmo gram w filmach, ale dzięki temu mogę sobie wybierać role jakie chcę i nie mam przymusu grania we wszystkim. I to jest bardzo duży przywilej.