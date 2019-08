Na swoim Instagramie Julia Wieniawa zamieściła post, w którym skomentowała ostatnie wydarzenia w jej życiu:

Zmiana jest bolesna, ale nic nie boli tak bardzo, jak tkwienie w miejscu, do którego się już nie należy

O tym, że jej związek z Baron to przeszłość Julia powiedziała wprost także w rozmowie z Vogule Poland. Aktorka odniosła się także do plotek, jakoby miała romans z aktorem Michałem Teciakowskim. Doniesienia o tym pojawiły się wówczas, gdy do mediów trafiło zdjęcie z imprezy, na którym widać, jak Julka siedzi na kolanach Michała, czule go obejmując.

Tak, rozstaliśmy się, ale to zdjęcie nie ma z tym nic wspólnego, bo to mój kumpel, który po prostu był z nami na imprezie. Dajcie żyć – skomentowała Wieniawa.