Pierwsze plotki na temat rzekomego ślubu Wojciechowskiej i Kossakowskiego pojawiły się kilka miesięcy temu, kiedy Martyna pokazała swoje zdjęcie w sukni ślubnej. Wówczas okazało się, że była to jedynie zapowiedź jej programu. Teraz temat powrócił i po raz kolejny za sprawą tego, co podróżniczka opublikowała na swoim Instagramie.

Wojciechowska zareklamowała bowiem nowy program Kossakowskiego, nazywając przy tym ukochanego "rodziną":

Podobno rodziny nie wypada reklamować, ale jestem szczególnie dumna z Przemka i z tego projektu! - zaczęła swój post i to wystarczyło, by w sieci zawrzało. Internauci uznali bowiem, że jeśli Martyna określiła w ten sposób partnera oznacza to, że są już małżeństwem.

Sama podróżniczka oczywiście milczy na ten temat i w żaden sposób nie komentuje medialnej wrzawy.