Podróżniczka z samego rana bowiem postanowiła napić się kawy, a że spiesząc się wyszła z domu w piżamie, to w takim też stroju pojawiła się w kawiarni. Całą sytuację opisała na swoim Instagramie dodając do posta zdjęcie ilustrujące jej nietypowy "outfit":

ZANIM ZROBIĄ TO PAPARAZZI... zrób to sama!😜 „Mamo, spóźnię się!” - ton Marysi był dramatyczny. Założyłam tylko kurtkę na piżamę i w kapciach wskoczyłam do samochodu żeby podwieźć Dziecko do metra. A w drodze powrotnej postanowiłam napić się kawy...🙈☕️ Ponieważ już raz portale obiegły moje zdjęcia w piżamie... ze stacji benzynowej to dziś postanowiłam być pierwsza!

Miłego dnia życzę wszystkim! Więcej luzu!😜

M.

Pod postem Martyny Wojciechowskiej pojawiło się wiele słów zrozumienia od internautek, którym również zdarza się wychodzić z domu w piżamie. Jeden z komentarzy zamieściła Ewa Chodakowska która jak się okazuje, także jest fanką tego stroju:

Ooo!! Piżama jest grana NON STOP ✨✨✨ to jak oszukać umysł, ze cały dzień spędza się na luzie w łóżku 😅👌🏻 CUDO!!