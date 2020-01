Dawid Zawadzki, który w programie "My Way" uczył Edytę Górniak jazdy samochodem skomentował wczorajsze medialne doniesienia o rzekomym romansie, jaki połączył go ze sławną kursantką.

Kiedy jeden z tabloidów opublikował serię zdjęć, na których widać jak Dawid i Edyta bawią się wspólnie w klubie, nie szczędząc sobie przy tym wzajemnych czułości, błyskawicznie pojawiły się spekulacje, że piosenkarkę i jej instruktora jazdy połączył romans. Tymczasem w rozmowie z Pudelkiem mężczyzna twierdzi, że to nadinterpretacja: Nigdy się pan nie obściskiwał z koleżanką?. Z Edytą jesteśmy tylko przyjaciółmi Również osoba z otoczenia Edyty potwierdziła tę wersję zapewniając, że na imprezie bawiła się cała ekipa programu "My Way", a Edytę i Dawida łączy tylko przyjaźń. Sama Górniak dotychczas nie skomentowała medialnych doniesień o rzekomym romansie z instruktorem.