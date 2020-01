Kiedy okazało się, że w programie "My Way" Edyta Górniak będzie uczyła się prowadzić samochód pod okiem takiego przystojniaka, w mediach od razu pojawiły się plotki, że z tej relacji może zrodzić się coś więcej. Podsycał je fakt, iż w trakcie programu mężczyzna wyraźnie adorował piosenkarkę, a ona nie kryła, że sprawia jej to przyjemność.

Teraz pudelek.pl opublikował serię zdjęć z pewnego szalonego wieczoru, który Edyta Górniak spędziła w jednym z warszawskich klubów w towarzystwie Dawida Zawadzkiego. Piosenkarka i jej instruktor nie szczędzili sobie czułości na parkiecie, a mężczyźnie udało się nawet skraść gwieździe całusa. Po zakończonej zabawie odjechali razem jednym samochodem.

Czy to oznacza, że w życiu Edyty Górniak rozpoczął się kolejny romans?