Na swoim Instagramie Nosowska wraz z mężem nagrała wideo, w którym apeluje do brytyjskiej monarchini, by rozważyła ich kandydaturę na następców Meghan i Harryego.

Dzień dobry, tu Kasia i Paweł. W związku ze zwolnieniem się miejsca po Meghan i Harrym my ewentualnie bylibyśmy zainteresowani. Zwracam się tutaj do królowej, tylko proszę dać znać, bo nie wiemy, czy wracać bezpośrednio do kraju, czy od razu do Londynu. Nam takie życie by się podobało, gdyż nie mamy planów na ten rok. (...) Chcemy

Królowa Elżbieta jeszcze nie odniosła się do propozycji Kasi Nosowskiej, być może na brytyjskim dworze trwa narada dotycząca przyjęcia nowych członków.