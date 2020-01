Takt i poprawność polityczna to pojęcia, od których Donatan trzyma się jak najdalej. Uwielbia za to prowokować i wywoływać kontrowersje. Ostatnio zrobił to z premedytacją, publikując na swoim koncie na Facebooku życzenia sylwestrowe oraz zdjęcie fajerwerków z naklejonymi na nie zdjęciami Grety Thunberg:

Ja święta i sylwestra spędzam z moją 80-paro letnią Babcią z którą jemy karpie, strzelamy fajerwerkami, jemy mięso i opowiadamy sobie niepoprawne politycznie kawały. W 2020 roku życzę Wam WOLNOŚCI - żeby nie zabrano Wam jej i nie ocenzurowano światopoglądu pod maską śliskich haseł i fałszywej troski o tolerancje równość i braterstwo :) Zdrowia! - napisał twórca hitu "My Słowianie"

Jak można było przypuszczać, w komentarzach błyskawicznie pojawiła się cała masa krytyk i hejtu. Internauci zarzucili Donatanowi egoizm, brak świadomości i zrozumienia problemu. Byli też i tacy, którzy atakowali go w bardzo wulgarny sposób.

Wszyscy miłujący pieski i motylki ludzie o pięknych sercach piszą że życzą mi śmierci używając przy tym słów rodem ze szkunera rybackiego :D Niesamowite jak prosty triger pokazał istotę tego wszystkiego :) To się własnie nazywa Tolerancja represywna - napisał Donatan

Kilka godzin później zaś przyznał, że post był celową prowokacją, ukierunkowaną na osiągnięcie konkretnego wyniku:

UWAGA ! Założyłem się wczoraj ze wspólnikiem który jest fanem mojej zeszłorocznej akcji z karpiem o 15 tys. zł że w ciągu 5 godzin uzyskam pół miliona dotarcia pod postem i rozkręcę mega dyskusję. Po 3 godzinach jest prawie 600. Więc dziękuję :D Część kwoty wpłacę na schronisko dla zwierzaków, a pozostałą kasę wydam jak zwykle na przyjemności. Jednak aktywiści nie są aż tak bezużyteczni jak myślałem! ŻYWY PIENIĄDZ! A teraz wyobraźcie sobie jak dużo muszą na nich zarabiać korporacje/koncerny!!! MISTRZ 🤣😂Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam czule

To jednak nie poprawiło wizerunku Donatana. Wielu komentujących uznało jego prowokację za wyjątkowo głupią i szkodliwą.