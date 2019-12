Wakacjami Anna pochwaliła się na Instagramie. Trenerka opublikowała zdjęcie z mężem i córeczką zrobione na tle luksusowego jachtu w ciepłych krajach.

Krótkie wakacje 🙏

Chwila na wyłączenie się (zaglądam tu teraz nieco rzadziej🙈wybaczcie), ale jak zawsze, bede się starała wspierać Was z początkiem Nowego Roku. Wiem, że to czas, kiedy motywacja jest najbardziej potrzebna.

A szykuję dla Was duuużo wyzwań 🙏 #healthyteam

Zasłużony urlop (piszę to z czystym sumieniem, bo ten rok był dla nas WYJĄTKOWO pracowity, krok po kroku, cel po celu, więc z pełną satysfakcją uznaję, że kolejny cel do spełnienia to ODPOCZYNEK🙈😍

Dzień później Lewandowska pokazała zdjęcie swoich ciążowych krągłości:

New Year = new life, new challenge and lots of Happiness (Nowy Rok = nowe życie, nowe wyzwanie i dużo szczęścia)

Trenerka nie zdradziła jednak, gdzie wybrała się wraz z rodziną. Oboje z Robertem zapewne marzą o chwili spokoju przed narodzinami drugiej pociechy.