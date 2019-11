W filmie zobaczymy wiele scen zarówno z pracy, jak i z prywatnego życia Ani. Występuje w nim również jej brat Piotr Stachurski, który opowiada, jaką była siostrą.

Imponuje mi jej niezależność, o którą zawsze walczyła. Ona zawsze chciała być osobą niezależną i nieuzależnioną od nikogo

Lewandowska pod nagraniem napisała:

Długo się zastanawiałam czy i w ogóle dodać ten materiał.

Jest to krótkie video o tym, co robię na co dzień i dlaczego to robię,

a także o tym, od czego to wszystko się zaczęło.... Dziękuję Wam @stor9_ za przygotowanie tego materiału.

Choć przyznam szczerze, że oglądam go z pewną nieśmiałością

A o czym Ania opowiada w filmie? Między innymi o tym, jak wyglądało jej życie, kiedy była małym dzieckiem a jej rodzice byli razem i co zmieniło się, po odejściu taty. Lewandowska opowiada także, co zawdzięcza w swoim życiu treningom karate i jak zmieniło ją macierzyństwo:

Swoją wartość poznałam poprzez karate. Później poznałam ją dzięki Robertowi i moim przyjaciołom, mojej rodzicie. To, co ludzie mówią do mnie po zakończeniu obozu, jest nie do opisania. To dla mnie najlepsza nagroda. To mi dodaje skrzydeł, pewności siebie. Rodzina nadaje sens życia, ale pasja może nas naprawdę fajnie pokierować