Dziennikarka na swoim Instagramie zamieściła komentarz do artykułu dotyczącego niepokojącego eksperymentu przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych. Nagrani ukrytą kamerą influencerzy zgodzili się za pieniądze reklamować napój z cyjanowodorem, który jest trucizną.

Korwin Piotrowska uważa, że zaufanie, jakim ludzie darzą influencerów to bardzo szkodliwe zjawisko:

Zadziwia mnie to, ze w kwestiach takich jak zdrowie wierzy się w21 wieku bardziej przekupionej za bezcen napompowanej lali z IG, komuś, kto nie ma wiedzy, wykształcenia, a jedynie parcie na szkło i kasę, a bywa że kupionych fanów i zasięgi. Ci ludzie, nieuczciwi i cwani, sprzedają jedynie ładnie opakowane turbo gowno. A my kupujemy, wierząc w jego moc. A oni bezkarnie bawią się w Doktora Śmierć.

Zastanawia mnie, co sprawia, ze jesteśmy tak naiwni albo wręcz głupi?

W komentarzach fani przyznali dziennikarce rację porównując tę sytuację do celebrytów reklamujących za odpowiednie wynagrodzenie przeróżne, często mało wartościowe, a wręcz szkodliwe produkty.