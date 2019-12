Mata w utworze "Patointeligencja" rapuje o alkoholu, narkotykach i przygodnym seksie, które niszczą życie młodzieży z szanowanych, zamożnych rodzin. I choć są osoby, które twierdzą, że Mata przesadza, bo dzieciaki w liceach wcale się tak nie zachowują, to zdaniem wielu, hip hopowy hit powinien być przyczynkiem do poważnej refleksji nad problemami młodych ludzi:

To bardzo dobra piosenka, niezwykle prawdziwa. To zresztą nie musi być wcale utwór o dzieciakach z bogatych domów. Pokazuje pewne aspiracje młodzieży w tym wieku. To piosenka słodko-gorzka, jest w niej wiele prawdy i radziłabym wszystkim rodzicom nie śmiać się z tego, tylko uważnie posłuchać - powiedziała w rozmowie z "Faktem" Karolina Korwin Piotrowska

Innego zdania jest zaś Jarosław Jakimowicz, który zapewnia, że jego nastoletni synowie nie zachowują się tak, jak opisuje to Mata, a samego rapera najchętniej wysłałby do wojsk.